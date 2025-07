VIDEO: tā izskatās ikdiena pandu audzēšanas centrā Ķīnā, kur norit nemitīga cīņa ar palaidnīgiem mazuļiem

Saskaņā ar 2024. gada novembra datiem, pasaulē ir aptuveni 2657 lielo pandu. No šīm pandām apmēram 1900 dzīvo savvaļā, galvenokārt Ķīnas provincēs, bet 757 ir nebrīvē, tostarp zooloģiskajos dārzos un audzēšanas centros gan Ķīnā, gan citās valstīs. To skaits pakāpeniski pieaug, pateicoties intensīviem aizsardzības un audzēšanas centieniem Ķīnā un citur. Lielās pandas vairs netiek uzskatītas par apdraudētu sugu, jo pēdējo desmitgažu laikā veikto pasākumu rezultātā to populācija ir stabilizējusies un pat palielinājusies.