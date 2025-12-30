Krievijā no 2026. gada iesaukšana armijā notiks visu gadu
Krievijas diktators Vladimirs Putins parakstījis dekrētu par iesaukšanu armijā 2026. gadā visa gada laikā, ziņo Krievijas aģentūra "Interfax".
Saskaņā ar dekrētu iesaukums ilgs visu gadu no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Līdz šim Krievijā medicīniskās un iesaukšanas komisijas tika organizētas pavasara un rudens iesaukumos.
Armijā paredzēts iesaukt 261 000 cilvēku vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kas nav rezervē un uz kuriem attiecas iesaukums.
Savukārt Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka iesauktie uz armiju tiks nosūtīti divas reizes gadā, kā līdz šim.
Krievijā šogad pieņemts likums paredz iedzīvotāju iesaukšanu karadienestā visa kalendārā gada garumā. Putins attiecīgo likumu parakstīja novembra sākumā.
No 2026. gada 1. janvāra militārās komisijas varēs visu gadu sūtīt pavēstes iesaucamajiem, organizēt medicīniskās pārbaudes un rīkot iesaukšanas komisiju sēdes.
Kopš 2024. gada Krievijas pilsoņu iesaukšanas vecums militārajā dienestā ir palielināts līdz 30 gadiem.