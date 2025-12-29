Medijs: Abramovičs atteicies nodot Kijivai līdzekļus, ko solīja valstij novirzīt pēc "Chelsea" pārdošanas
Krievijas oligarhs Romāns Abramovičs atteicies nodot Ukrainai līdzekļus, ko solīja valstij novirzīt pēc sev piederošā futbola kluba "Chelsea" pārdošanas, vēsta britu laikraksts "The Times".
Abramovičs nolīdzis juristu komandu bijušā ASV prezidenta padomnieka Ērika Heršmana vadībā, lai nepieļautu Džersijas kontos iesaldēto 1,4 miljardu sterliņu mārciņu [1,6 miljardu eiro] pārskaitīšanu Ukrainai. Oligarhs arī plāno ignorēt Lielbritānijas premjerministra Keira Stārmera prasības līdz tiesvedības beigām.
Iepriekš Lielbritānijas valdība pieprasīja, lai Abramovičs nodotu naudu, kas iegūta no futbola kluba "Chelsea" pārdošanas, humānajai palīdzībai Ukrainai. Pretējā gadījumā solot lietu nodot tiesai, decembra vidū paziņoja Lielbritānijas iestādes.
Septembrī kļuva zināms, ka Džersijas varasiestādes uzsākušas izmeklēšanu pret Abramoviču aizdomās par korupciju un naudas atmazgāšanu. Izmeklēšanā tiek mēģināts noskaidrot Abramoviča bagātības izcelsmi, ko viņš ieguvis Krievijā 90. un 2000. gados. Turklāt Džersijas iestādes tur aizdomās Krievijas oligarhu par viņam noteikto sankciju pārkāpšanu.
Abramovičs 2022. gada martā paziņoja par kluba "Chelsea", kas viņam bija piederējis 19 gadus, pārdošanu. Pircējs bija investoru grupa, ko vadīja amerikānis Tods Boulijs un privātais investīciju uzņēmums "Clearlake Capital". Darījuma nosacījums bija, ka Abramovičs, Krievijas diktatora Vladimira Putina uzticības persona, negūs labumu.
Tolaik Abramovičs arī apsolīja, ka ieņēmumus no 2,5 miljardiem mārciņu ziedos labdarībai, lai palīdzētu Krievijas pret Ukrainu izvērstajā karā cietušajiem.
Tomēr kopš tā laika nauda ir palikusi iesaldētā kontā, jo Abramovičs un Lielbritānijas iestādes nav spējušas vienoties par tās pārskaitīšanas nosacījumiem.
Situāciju sarežģī fakts, ka uzņēmējam nav izvirzītas nekādas apsūdzības saistībā ar aktīviem, ko viņš saņēma pēc "Chelsea" pārdošanas. Tas juridiski sarežģī to konfiskāciju. Tāpēc Lielbritānijas iestādēm ir vajadzīga oligarha piekrišana, lai izmantotu šos līdzekļus, kas joprojām ir viņa īpašums.