Ņujorkā laikapstākļu dēļ izsludināts ārkārtas stāvoklis - atcelti simtiem reisu un paralizēta satiksme
Ņujorku skārusi intensīvākā sniega vētra pēdējo četru gadu laikā, sniega segai daudzviet sasniedzot 19 centimetru biezumu.
Saskaņā ar ASV Nacionālā meteoroloģiskā dienesta datiem Ņujorkas Centrālparkā uzsnigusi aptuveni 11 centimetru bieza sniega sega, kas ir lielākais sniega daudzums, kas parkā novērots kopš 2022. gada janvāra. Bet citviet sniegs sasniedza līdz pat 19 centimetru biezumu.
Laikapstākļu dēļ pilsētā izsludināts ārkārtas stāvoklis, un sniegs paralizējis auto un aviācijas satiksmi pilsētā. Īpaši smagi cietusi gaisa satiksme - Ņujorkas štatā atcelti aptuveni 700 iekšzemes reisu un daudzi pasažieri patlaban ir iesprostoti Džona Kenedija, Lagvārdijas un Ņuarkas lidostās.
Ārkārtas stāvoklis izsludināts arī blakus esošajā Ņūdžersijas štatā. Tā gubernatore Taheša Veja brīdināja, ka vētra radīs bīstamus braukšanas apstākļus, tādēļ aicināja iedzīvotājus, ja iespējams, izvairīties no tālākiem braucieniem.
Tikmēr Ņujorkā pilnā sparā norit seku likvidēšana. Neatliekamās palīdzības un komunālie dienesti attīra ielas, ietves un laukumus, tostarp "Times Square" apkārtni. Vienlaikus pilsētā aktivizēts arī “Code Blue” režīms, lai bezpajumtniekus pasargātu no dzīvībai bīstamā aukstuma.
Meteorologi ziņo, ka vētra norimst un pirmdienas rītā laikapstākļu brīdinājumi ir spēkā piecās Ņujorkas štata daļās. Tāpat sinoptiķi brīdina, ka arī dienas laikā daudzi ceļi saglabāsies bīstami un slideni.