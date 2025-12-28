Krētā ieradušies vairāki simti migrantu...

Krētā ierodas 830 migranti.
Pēdējās dienās vairākās glābšanas operācijās uz dienvidiem no Grieķijas Krētas salas jūrā uzņemti 830 bēgļi un migranti, paziņoja amatpersonas.
Kā ziņo Grieķijas mediji, tikai piektdien vien operācijās, kurās piedalījās Grieķijas krasta apsardzes un ES robežapsardzes aģentūras "Frontex" kuģi un patruļkuģi, jūrā izglābti gandrīz 400 cilvēki.
Laivās atradās desmitiem cilvēku, dažos gadījumos vairāk nekā 100, tostarp nepilngadīgie, paziņoja krasta apsardze.
Krētā šogad reģistrēti gandrīz 18 000 migrantu ierašanās gadījumu. Pagājušajā gadā to bija aptuveni 5000.
Lielākoties laivas dodas ceļā no Lībijas ostas Tobrukas. Nedaudz vairāk nekā 300 kilometrus garais pārbrauciens ir bīstams.