Šodien 14:53
Analītiķi brīdina, ka Krievija Baltkrievijā gatavo augsni potenciālam konfliktam ar NATO
Krievija turpinās attīstīt militāro infrastruktūru Baltkrievijā, ne tikai lai atbalstītu karadarbību Ukrainā, bet arī lai radītu priekšnoteikumus iespējamiem nākotnes militārajiem scenārijiem pret NATO, secinājuši ASV Kara izpētes institūta (ISW) analītiķi.
Tāpat pētnieki vērš uzmanību uz pēdējā laika intensīvajiem uzbrukumiem dzelzceļa infrastruktūrai Ukrainas rietumos.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau iepriekš norādījis, ka Krievija izmanto Baltkrievijas gaisa telpu un teritoriju, lai apietu Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas un veiktu negaidītus dronu manevrus.
Analītiķi uzsver, ka Maskava faktiski Baltkrieviju pārvērtusi par savu militāro operāciju bāzi.