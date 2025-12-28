Krievija nespēs izturēt ilgāk par gadu: eksperts iezīmē divus scenārijus, kā varētu beigties karš
Kara iznākums varētu būt zināms tuvākā gada vai pusotra laikā, uzskata Ukrainas militārais analītiķis un pretterorisma operācijas veterāns Jevhens Dikijs, iezīmējot divus iespējamos attīstības scenārijus, kas balstīti uz Krievijas ekonomikas un armijas izsīkumu.
Dikijs norāda, ka, lai gan Krievijas diktators Vladimirs Putins ir pārliecināts par iespēju turpināt karu ilgstoši, realitātē Krievijas armija un ekonomika nespēšot izturēt pašreizējo karadarbības intensitāti ilgāk par gadu.
Eksperts vērš uzmanību uz indikatoriem, kas liecina par resursu trūkumu, piemēram, Krievijas zelta rezervju pārdošanu Ķīnai un Ukrainas triecienu pieaugošo ietekmi uz agresorvalsts naftas nozari.
Analītiķis izvirza divus scenārijus. "Pesimistiskais" variants paredz konflikta iesaldēšanu pēc gada vai pusotra. Tas iespējams pie diviem nosacījumiem: ja Ukrainai izdotos stabilizēt fronti tā, lai tā nekustētos vismaz sešus mēnešus, un vienlaikus ar tāldarbības triecieniem samazināt Krievijas naftas nozares jaudu zem 50% no pirmskara apjoma.
Savukārt "reālistiskais" scenārijs, pēc Dikija domām, paredz, ka pie šiem pašiem nosacījumiem sāktos nevis sarunas, bet gan Krievijas armijas sabrukums.
Eksperts uzskata šo variantu par ticamāku tāpēc, ka Putins, viņaprāt, ir atrauts no realitātes – diktators nespēšot laikus apstāties un meklēt izeju, līdz sistēma sabruks, kas ļaus Ukrainai diktēt savus miera noteikumus.