Budanovs atklāj, kāpēc ASV vēlas uzlabot attiecības ar Krieviju
ASV jaunajā nacionālās drošības stratēģijā iekļautie punkti par diplomātisko un tirdzniecības attiecību atjaunošanu ar Krieviju ir tieši saistīta ar Vašingtonas vēlmi mazināt Ķīnas ietekmi, norāda Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirilo Budanovs.
"ASV galvenais pretinieks – tā jau ir oficiāla informācija – ir Ķīna. Un viņi par nopietnu draudu sev uzskata Ķīnas un Krievijas sadarbības padziļināšanos. Tāpēc, acīmredzot, ir kaut kā jāmēģina atraut Maskavu no Pekinas. Bet, lai atrautu, ir kaut kas jāpiedāvā," norādīja izlūkdienesta vadītājs, piebilstot, ka šajā stratēģijā nav nekā ārkārtēja.
Budanovs aicināja uz situāciju raudzīties vēsturiskā kontekstā, atgādinot, ka ASV uzturēja tirdzniecības sakarus ar PSRS Aukstā kara laikā un pat ar nacistisko Vāciju Otrā pasaules kara sākumposmā. Lai gan Ukrainai tas var būt sāpīgi, tā ir "normāla prakse" globālajā politikā, atzina Budanovs.
Runājot par Ukrainas pozīciju iespējamajās miera sarunās, Budanovs uzsvēra, ka vājākā puse nekad nediktē noteikumus. Viņš aicināja Ukrainu reālistiski izvērtēt savas iespējas, salīdzinot politisko, ekonomisko, industriālo un militāro potenciālu ar pretinieka spēkiem.
Vienlaikus viņš atgādināja, ka karš ilgst jau kopš 2014. gada: "Jā, mēs viņu [Krieviju] neesam uzvarējuši, bet mēs arī neesam zaudējuši. Un tas arī ir jāatceras."