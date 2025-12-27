Somijā spēcīgs vējš iepūš divas lidmašīnas sniega kupenās
Stiprā vēja dēļ sestdienas pēcpusdienā Somijas ziemeļos, Kittilē lidostā, divas lidmašīnas manevrēšanas laikā tika iepūstas sniega kupenās. Cietušo nav.
Incidents notika pēc plkst. 16.00, kad “Swiss International Air Lines” lidsabiedrības “Airbus A220-300” lidmašīna ar aptuveni 150 pasažieriem pēc ielidošanas no Ženēvas noslīdēja no manevrēšanas ceļa. Aptuveni tajā pašā laikā vējš no kursa izsita arī mazāku biznesa reaktīvo lidmašīnu, ko ekspluatē “Nextant Aerospace” un kurā atradās mazāk nekā 10 pasažieru.
Lentoliikennettä rajoitetaan Ivalossa, Kittilässä ja Rovaniemellä 27.12. - syynä Hannes-myrsky https://t.co/S4vnsQUK6l #lentoliikenne #Lappi #Hannes #Ivalo #Kittilä #Rovaniemi #ilmailu #lentoliikenne #talvi pic.twitter.com/ElZfrYEJAO— lentoposti.fi (@lentopostifi) December 27, 2025
Abas lidmašīnas savā starpā nesaskārās.
Lapzemes glābšanas dienests laikapstākļus raksturoja kā īpaši smagus, norādot uz spēcīgu vēju un sliktu redzamību lidostā. Uz notikuma vietu tika nosūtītas desmit operatīvās reaģēšanas vienības, un sākotnēji situācija tika reģistrēta kā nopietns aviācijas incidents.
“Swiss” lidmašīna, kurā ir līdz 160 sēdvietām un kuras garums ir gandrīz 40 metri, incidenta brīdī jau bija nosēdusies un pārvietojās pa manevrēšanas ceļu. Mazākā lidmašīna – 400XT modelis, kas paredzēts īso distanču biznesa lidojumiem –, tajā pašā laikā atradās uz zemes.
Vakarā abas lidmašīnas tika aizvilktas atpakaļ paredzētajās vietās. Lidostu operators “Finavia” apstiprināja, ka “Swiss” lidmašīna tiek novākta no manevrēšanas ceļa, un brīdināja, ka gaidāmi citu reisu kavējumi. Cik ilgi tiks ietekmēta lidostas darbība, sākotnēji nebija skaidrs.
Laikapstākļi sestdien visas dienas garumā bijuši sarežģīti vairākās Somijas ziemeļu lidostās. Kittilē redzamība bija ievērojami ierobežota intensīvas snigšanas dēļ, bet vēja vidējais ātrums pēcpusdienā lidostā sasniedza 15 metrus sekundē.