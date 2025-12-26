Maskavā par valsts nodevību notiesā bijušo Krievijas Ārlietu ministrijas darbinieku
Maskavas tiesa piespriedusi 12 gadu ieslodzījumu par valsts nodevību bijušajam Krievijas Ārlietu ministrijas darbiniekam Arsēnijam Konovalovam, kuru atzina par vainīgu slepenas informācijas nodošanu ASV izlūkdienestiem. Viņa tiesas process notika slēgtā režīmā.
“Telegram” kanāls “Ostorožno, novosti” vēsta, ka runa ir par 38 gadus veco Krievijas ģenerālkonsulāta Hjūstonā otro sekretāru, kurš tur strādāja no 2014. līdz 2017. gadam. Viņu arestēja 2024. gada martā.
Krievijas Federālais drošības dienests (FDD) apgalvo, ka Konovalovs ilgstoša komandējuma laikā ASV nodevis ASV Centrālajai izlūkošanas pārvaldei (CIP) slepenu informāciju. Kāda tieši informācija tika nodota, netiek norādīts. FDD arī publiskoja video ar Konovalova aizturēšanas brīdi. Ierakstā redzams, kā tiesībsargājošo iestāžu darbinieki viņam atņem mobilo tālruni un uzliek roku dzelžus.
Cilvēktiesību aizsardzības projekts “Pervij otdel” norāda, ka 2025. gadā bijis rekordliels notiesājošu spriedumu skaits lietās par valsts nodevību, spiegošanu, konfidenciālu sadarbību ar ārvalstniekiem un palīdzības sniegšanu pretiniekam. Kopš gada sākuma par šādām apsūdzībām notiesāti 470 cilvēki, vēl pret vismaz 420 personām notiek izmeklēšana, bet 179 cilvēku lietu materiāli ir nodoti tiesām. Neviens no viņiem nav ticis attaisnots.