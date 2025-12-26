Malaizijas ekspremjers Nadžibs Razaks 15 gadus sēdēs cietumā par valsts attīstības fonda līdzekļu izlaupīšanu
Kualalumpuras Augstā tiesa piektdien piesprieda 15 gadu cietumsodu Malaizijas bijušajam premjerministram Nadžibam Razakam, kuru atzina par vainīgu ļaunprātīgā varas stāvokļa izmantošanā un naudas atmazgāšanā saistībā ar simtiem miljonu eiro izlaupīšanu no valsts stratēģisko investīciju fonda "1Malaysia Development Berhad" (1MDB).
Viņam arī piespriests 13,5 miljardu ringitu (2,8 miljardi eiro) naudassods. Ja naudassods netiks samaksāts, Nadžibam draud papildu desmit gadu cietumsods.
Tiesa atzina 72 gadus veco Nadžibu par vainīgu četrās apsūdzībās par ļaunprātīgu varas izmantošanu un 21 apsūdzībā par naudas atmazgāšanu, vēstīja Malaizijas mediji.
Nadžibs tiek apsūdzēts, ka viņš no 1MDB līdzekļiem nelikumīgi piesavinājies 2,28 miljardus ringitu (450 miljoni eiro).
Fondu valsts ekonomikas attīstībai Nadžibs izveidoja 2009. gadā drīz pēc tam, kad kļuva par premjerministru. Skandāla dēļ par līdzekļu izlaupīšanu no 1MDB Nadžiba vadītā partija "Apvienotā malajiešu nacionālā organizācija" 2018. gadā cieta sakāvi parlamenta vēlēšanās, un Nadžibs zaudēja premjera amatu.
2022. gadā viņam saistībā ar 1MDB lietu tika piespriests 12 gadu cietumsods un 210 miljonu ringitu (42 miljoni eiro) naudassods. Pērn tiesa cietumsodu samazināja līdz sešiem gadiem. Piektdien piespriestais cietumsods Nadžibam būs jāsāk izciest pēc iepriekšējā soda termiņa beigām.
Nadžibs neatzīst savu vainu un apgalvo, ka viņu ir maldinājuši finanšu konsultanti, kas nodarbojās ar krāpniecību.