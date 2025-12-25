Polijas iznīcinātāji pārtver Krievijas izlūklidmašīnu; gaisa telpā fiksēti arī objekti no Baltkrievijas
Polijas Gaisa spēki pacēluši gaisā kaujas lidmašīnas, lai pārtvertu un pavadītu Krievijas izlūklidmašīnu Il-20, kas bez saskaņojuma lidojusi virs Baltijas jūras.
Krievijas lidmašīna Il-20 veikusi izlūkošanas misiju starptautiskajā gaisa telpā bez iesniegta lidojuma plāna un ar izslēgtu transponderi. Polijas armijas pārstāvji uzsver, ka lidaparāts nav pārkāpis Polijas valsts gaisa telpas robežas, taču drošības nolūkos ticis pārtverts.
Vienlaikus Polijas armija ziņo par citu incidentu – nakts laikā Polijas gaisa telpā no Baltkrievijas puses ielidojuši vairāki objekti. Pēc detalizētas analīzes secināts, ka tie, visticamāk, bijuši gaisa baloni, kas paredzēti kontrabandas pārvietošanai.
Saistībā ar šo incidentu drošības apsvērumu dēļ uz laiku tika ierobežoti civilās aviācijas lidojumi virs Podlases vojevodistes. Polijas Bruņoto spēku Operatīvā pavēlniecība norāda, ka valsts gaisa telpa tiek pastiprināti uzraudzīta, reaģējot uz jebkādām provokācijām.