Šodien 19:54
Leģendārais grafiti meistars Benksijs apstiprinājis, ka "noslēpumainie bērni", kas parādījušies Londonas ielās, ir viņa darbi
Leģendārais ielu mākslinieks Benksijs apstiprinājis, ka ir autors diviem jauniem un identiskiem mākslas darbiem, kas parādījušies Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā.
Sākotnēji tika ziņots par vienu zīmējumu uz kādas garāžas sienas pilsētas rietumu daļā, taču identisks attēls tapis arī uz "Tottenham Court Road" Londonas centrā.
Abos zīmējumos attēloti divi bērni ziemas drēbēs, kuri guļ un ar rokām norāda uz debesīm. Sabiedrībā un medijos šie tēli jau iemantojuši neformālu nosaukumu "bērni-zvaigžņu vērotāji".
Lai gan Benksija darbiem bieži raksturīgs ass politisks, satīrisks vai kritisks zemteksts, šajos zīmējumos tiešs politisks vēstījums nav uzreiz nolasāms. Tomēr atsevišķi novērotāji un mākslas eksperti pieļauj, ka darbi veltīti ielu bērniem.