Postījumi pēc krievu dronu uzbrukumiem Kijivā 23. decembrī.
Šodien 15:25
Krievijas dronu triecienā Odesas apgabalā viens nogalinātais
Krievijas droniem aizvadītajā naktī uzbrūkot Čornomorskas ostai Ukrainas Odesas apgabalā, nogalināts viens un ievainoti četri cilvēki, ceturtdien paziņoja Ukrainas Ostu administrācija.
Uzbrukumā sapostītas administratīvās, ražošanas un noliktavu ēkas, norādīja Odesas apgabala kara administrācijas vadītājs Olehs Kipers.
"Atsevišķos objektos izcēlās ugunsgrēki, tos likvidēja glābēji," teikts Kipera paziņojumā.
"Notikuma vietā strādā visi neatliekamās palīdzības dienesti. Turpinās triecienu seku likvidēšana un agresorvalsts kārtējo kara noziegumu fiksēšana," piebilda Kipers.