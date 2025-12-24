Ziemassvētku vakars apkārt pasaulei
FOTO: kā dažādās valstīs svin Ziemassvētku vakaru
24. decembris ir diena, kad pasaule šķiet piepildīta ar īpašu mieru un siltumu. Apskatāmies, kā daudzviet pasaulē tiek sagaidīti Ziemassvētki.
24. decembris ir tas īpašais brīdis, kad mājās smaržo pēc piparkūkām, un ģimenes, draugu un radu lokā pie galda tiek notiesāti pīrādziņi, gardi salāti un citas uzkodas; dažās mājās pat jau tiek atvērtas dāvanas. Tā ir diena, kad ikviens — mazs vai liels — piedzīvo gaidīšanas prieku un sagatavo sirdis maģiskam Ziemassvētku brīnumam.
Sākot ar peldēm aukstā ūdenī, mesām un došanos uz tirgu līdz pēdējā brīža dāvanu sagādāšanai — apskati, kā šis īpašais Ziemassvētku vakars tiek pavadīts Indijā, Itālijā, Vācijā, Anglijā, Polijā un citviet pasaulē.