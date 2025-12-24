Svētajā zemē sākas Ziemassvētku svinības
Trešdien Svētajā zemē sākušās Ziemassvētku svinības, no Jeruzalemes ceļā dodoties tradicionālajai procesijai uz Bētlemi, kur saskaņā ar leģendu esot dzimis Jēzus Kristus.
Procesiju vada katoļu baznīcas galva Svētajā zemē Pjērbatista Picaballa, kas vadīs arī pusnakts dievkalpojumu Bētlemē.
Kara dēļ Gazas joslā tradicionālās Ziemassvētku svinības Bētlemē, kas atrodas Rietumkrastā, pēdējos divus gadus bijušas visai pieklusinātas.
Taču pēc pamiera noslēgšanas starp Izraēlu un palestīniešu teroristisko grupējumu "Hamās", kas stājās spēkā 10. oktobrī, laukumā pie Jēzus dzimšanas baznīcas uzstādīta liela Ziemassvētku egle.
Izraēlas Tūrisma ministrija šajos Ziemassvētkos sagaida aptuveni 40 000 svētceļnieku.
Kristieši ir neliela minoritāte gan Izraēlā, gan palestīniešu teritorijās.
No diviem miljoniem Gazas joslas iedzīvotāju tikai aptuveni 1000 ir kristieši. Savukārt no aptuveni 10 miljoniem izraēliešu kristieši ir apmēram 2%, bet Rietumkrastā no trīs miljoniem iedzīvotāju kristieši ir aptuveni 3%.