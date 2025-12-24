Pensilvānijā eksplodē aprūpes nams; vairāki bojā gājušie
ASV Pensilvānijas štatā otrdien notika eksplozija aprūpes namā, kurā gājuši bojā vismaz divi cilvēki, bet vairāki pazuduši bez vēsts, paziņoja štata gubernators Džošs Šapiro.
"Katastrofālais" sprādziens sagrāva daļu Silverleikas aprūpes nama, un to var būt izraisījusi gāzes noplūde. Degošajās atlūzās tika iesprostoti daži cilvēki.
"Šobrīd ir vismaz divi bojāgājušie. Mēs zinām, ka daži cilvēki vēl ir pazuduši bez vēsts," preses konferencē sacīja gubernators.
Bristoles pilsētas ugunsdzēsēju priekšnieks Kevins Dipolito sacīja, ka ugunsdzēsēju ierašanās brīdī bija jūtama "smaga gāzes smaka".
Sprādziena brīdī notika "strukturāla sagrūšana" un daļa pirmā stāva nonāca pagrabā, iesprostojot cilvēkus. Dipolito sacīja, ka pieci cilvēki vēl ir pazuduši bez vēsts.
Šapiro paziņoja, ka ēkai no šī mēneša bija jauni īpašnieki. Pensilvānijas štata veselības inspektori 10. decembrī apmeklēja šo aprūpes namu un tikās ar tā personālu, lai izstrādātu plānu iestādes standartu atjaunināšanai.