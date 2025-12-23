Pie Turcijas galvaspilsētas Ankaras nogāzusies lidmašīna ar Lībijas armijas štāba priekšnieku
Turcijas gaisa satiksmes dispečeri otrdien pazaudējuši kontaktus ar privāto lidmašīnu, ar kuru pēc vizītes Turcijā mājās atgriezās Lībijas armijas štāba priekšnieks un vēl četri cilvēki Turcijas iekšlietu ministrs Ali Jerlikaja. Vēlāk vietējie mediji pavēstīja, ka lidmašīna nogāzusies un visi gājuši bojā, to apstiprināja arī Lībijas premjerministrs Abdelhamids Dbeiba.
"Falcon 50" tipa lidmašīna plkst. 20.30 (plkst. 19.30 pēc Latvijas laika) izlidoja no lidostas Ankarā. Kontakts ar lidmašīnu pārtrūka 40 minūtes vēlāk, paziņoja ministrs. Lidmašīna pārraidīja avārijas nosēšanās signālu, atrodoties virs Ankaras provinces, bet pēc tam visi kontakti ar lidmašīnu pārtrūka, atklāja Jerlikaja.
Lidmašīnā atradās Lībijas armijas štāba priekšnieks Muhammads Ali Ahmads ad Hadads.
Turcijas izdevums "Turkiye Today" vēsta, ka pēc notikušā tika slēgta gaisa telpa virs Ankaras, uz katastrofas vietu devušās meklēšanas un glābšanas vienības. Domājams, ka lidmašīna nokritusi apmēram 75 kilometrus uz dienvidiem no Ankaras. Sociālajos tīklos publiskotajos video redzams, kā naksnīgās debesis pēkšņi izgaismo spilgta gaisma.
🎥 Video footage shows the moment the Libya-bound Falcon 50 jet crashes in the Haymana area after contact is lost shortly after departing Türkiye’s Ankara Esenboga Airport— Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025
✈️ The aircraft sends an emergency landing signal before communication cuts off, with five people on board,… pic.twitter.com/VIWnKAnbsg