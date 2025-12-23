Pasaulē

"Priecīgus Ziemassvētkus un tinieties!": ASV Ziemassvētku vecītis iesaistās nelegālo imigrantu deportēšanā

ASV Imigrācijas un muitas dienests (ICE) ir publicējis mākslīgā intelekta radītu Ziemassvētku reklāmu, kurā Ziemassvētku vecītis attēlots kā ICE aģents, kurš deportē nelegālos imigrantus.

Šajā ģenerētajā video iespaidīga auguma apbruņots Ziemassvētku vecītis ložu necaurlaidīgā vestē ar ICE emblēmu aicina nelegālos imigrantus brīvprātīgi pamest valsti. Citās epizodēs viņš uz ielas aiztur migrantus un viņus pavada līdz lidmašīnai.

ICE šādi mudina visus nelegālos imigrantus “izvairīties no Ziemassvētku vecīša slikto bērnu saraksta” un labprātīgi pamest valsti, izmantojot lietotni “CBP One”, kuru iepriekš Džo Baidena administrācija izmantoja, lai ļautu migrantiem likumīgi ieceļot ASV. Labprātīgi ASV pametošajiem migrantiem piesolīti 3000 ASV dolāru un apmaksāta lidmašīnas biļete uz savu “izcelsmes valsti”.

Iekšzemes drošības ministrija jau paziņojusi, ka šis piedāvājums ir spēkā līdz 2025. gada beigām un attieksies uz personām, kuras valstī uzturas nelikumīgi.

Pēdējā laikā ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija aktīvi propagandē deportāciju tēmu Ziemassvētku kontekstā, publicējot dažādus, reizēm visai savdabīgus reklāmas klipus.

