Vācijas aizsardzības ministrs Pistoriuss kliedē ilūzijas par Putina nodomiem
Vācijas militārā vadība neredz nekādas pazīmes, ka diktators Putins būtu gatavs sarunām ar Ukrainu un Rietumiem.
Krievija joprojām neizrāda nekādas pazīmes par vēlmi pārtraukt karu pret Ukrainu, neskatoties uz Kijivas, Eiropas valstu un Amerikas Savienoto Valstu aktīvajiem centieniem vismaz panākt pamieru. Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss to paziņoja intervijā vācu laikrakstam "Zeit".
Viņš norāda, ka situācija pašlaik ir kristāldzidra - vienīgā persona, kas var nekavējoties pārtraukt karadarbību, ir Vladimirs Putins. Tomēr Pistoriuss norādīja, ka Maskava nav izrādījusi ne politisko gribu, ne praktiskus soļus šajā virzienā, tāpēc jebkādas runas par mieru un daudzie miera plāni joprojām ir teorētiski. Tomēr ministrs uzsvēra, ka nesenās sarunas Berlīnē tomēr ir ļoti svarīgas.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs skaidri norādīja, ka Eiropa nepaliks malā un tai ir tiesības piedalīties diskusijās par Ukrainas nākotni. ES nostājas tika saskaņotas ar Ukrainu un Amerikas Savienotajām Valstīm, kas, pēc Pistoriusa domām, stiprina valstu aliansi.
Viņš īpaši atgādināja Briselē notikušā ES samita lēmumu, kurā tika panākta vienošanās par bezprocentu aizdevumu Ukrainai 90 miljardu eiro apmērā. Paredzams, ka šie līdzekļi ļaus Kijivai segt savas galvenās militārās vajadzības nākamo divu gadu laikā. Vācijas aizsardzības ministrs arī norādīja, ka Eiropas valstis jau ir paudušas principiālu gatavību piedalīties miera uzturēšanas misijā Ukrainā, lai nodrošinātu pēckara drošību. Viņš uzsvēra, ka svarīgie lēmumi tagad ir jāpieņem Amerikas Savienotajām Valstīm. Pistoriuss norāda, ka Vašingtonai tagad ir jāsniedz būtisks ieguldījums drošības garantiju sistēmā. Viņš uzskata, ka Eiropai un Amerikas Savienotajām Valstīm kopā ir pietiekams potenciāls, lai atturētu Krieviju.