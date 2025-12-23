Tramps paziņo par jaunu karakuģu klasi, kas tiks nosaukta viņa vārdā
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka tiks izveidota jauna smagi bruņotu karakuģu klase, kas tiks nosaukta viņa vārdā.
Sākumā tiks uzbūvēti divi Trampa klases kuģi, bet to skaits var ievērojami pieaugt, sacīja prezidents.
Saskaņā ar Trampa teikto tie būs "daži no visletālākajiem virsūdens karakuģiem" un "vislielākie kaujas kuģi mūsu valsts vēsturē".
Tramps nāca klajā ar šo paziņojumu savā Floridas rezidencē "Mar-a-Lago", stāvot blakus aizsardzības ministram Pītam Hegsetam, valsts sekretāram Marko Rubio un flotes lietu ministram Džonam Felanam. Netālu uz stendiem bija redzami plānoto kuģu attēli.
Atbildot uz jautājumu, vai plānotie karakuģi būs vērsti pret Ķīnu, Tramps atteicās precizēt, tā vietā sakot: "Tie būs vērsti pret visiem, nevis pret Ķīnu. Mēs lieliski satiekam ar Ķīnu."
Tramps sacīja, ka šo kuģu svars būs no 30 000 līdz 40 000 tonnu un tie būs bruņoti ar raķetēm, lielgabaliem un ieročiem, kas vēl tiek izstrādāti - tādiem kā lāzeri un hiperskaņas raķetes.
Tie arī spēs pārvadāt atomieročus jūrā bāzētu spārnoto kodolraķešu veidā, sacīja Tramps.
Tramps, kurš agrāk ir kritizējis ASV kuģu izskatu, sacīja, ka viņš līdz ar karafloti piedalīsies jauno karakuģu projektēšanā, "jo es esmu ļoti estētisks cilvēks".