Vācijā automašīna uzbrauc cilvēkiem autobusu pieturā
Automobilim ietriecoties autobusu pieturā Vācijas rietumu pilsētā Gīsenē, pirmdien tika ievainoti četri cilvēki, no kuriem daži ir nopietni cietuši, paziņoja policija.
Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanu automašīnu vadīja 32 gadus vecs vīrietis no Azerbaidžānas, kurš dzīvo Gīsenē.
Autovadītājs vispirms ietriecās divās automašīnās pie luksofora, bet turpināja braukt un tad ietriecās autobusu pieturā. Viņš brauca tālāk, bet vēlāk apstājās un viņu aizturēja policija.
Varas iestādes ir sākušas kriminālizmeklēšanu un meklē aculiecinieku uzņemtas fotogrāfijas vai video, kas varētu izskaidrot notikumu secību. Tiek arī izmeklēts, vai šoferis bijis narkotiku vai alkohola reibumā, sacīja policijas preses sekretāre.
"Incidenta precīzi apstākļi pašlaik nav zināmi un tiek izmeklēti," pirms tam pavēstīja policijas preses sekretārs. Policija atteicās komentēt, vai izmeklētāji uzskata notikušo par negadījumu vai šofera tīši sarīkotu avāriju.
Vakarā notikuma vietas tuvumā bija dzirdama mūzika no netālu esoša Ziemassvētku tirdziņa, kas bija labi apmeklēts un turpināja darboties arī pēc šī incidenta.