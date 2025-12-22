Pasaulē
Vakar 23:59
Automašīna Nīderlandē ietriecas ikgadējās Ziemassvētku parādes dalībnieku pūlī
Automašīnai ietriecoties cilvēkos, kas bija sapulcējušies uz parādi Nunspētā, Nīderlandes Gelderlandes provincē, pirmdienas vakarā ievainoti deviņi cilvēki, paziņojusi policija. Vismaz trīs ievainotie ir guvuši smagas traumas.
Policija patlaban neuzskata notikušo par uzbrukumu. Izmeklēšana turpinās.
Nunspētā, kas atrodas aptuveni 80 kilometrus uz austrumiem no Amsterdamas, bija plānota Ziemassvētku noskaņās izdekorētu transporta līdzekļu parāde, kuru skatīties bija sapulcējušies daudzi cilvēki. Pēc incidenta parāde tika atcelta.
Policija atklāja, ka skatītājos ar automašīnu ietriecās 56 gadus veca sieviete no Nunspētas. Policija norādīja, ka viņa ir aizturēta.