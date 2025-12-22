Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints apmeklē Apvienotā dronu aizsardzības centra atklāšanu (foto: Scanpix / Reuters)
Šodien 21:56
Aizdomīgi droni Vācijā masveidā šiverē pie kritiski svarīgiem objektiem: šogad reģistrēts satraucošs skaits šādu gadījumu
Šogad Vācijā līdz decembra vidum reģistrēti vairāk nekā 1000 aizdomīgu dronu lidojumu, atklāja Vācijas Federālās kriminālpolicijas pārvaldes (BKA) prezidents Holgers Minhs. Šādi lidojumi visbiežāk notika pie militāriem objektiem un lidostām, bet arī pie citiem kritiskiem objektiem, piemēram, aizsardzības nozares uzņēmumiem un ostām.
Jautāts, vai dronu lidojumus vienmēr var attiecināt uz Krieviju, Minhs atbildēja, ka to nevar pilnīgi droši noteikt, norādot, ka ir grūti identificēt un nopratināt dronu vadītājus.
Berlīnē trešdien tika atklāts Apvienotais dronu aizsardzības centrs (GDAZ), lai nākotnē labāk atklātu un neitralizētu nesankcionētus bezpilota lidaparātus. Centrs sāks darbu janvārī.
Šomēnes Vācijas federālajā policijā tika izveidota dronu aizsardzības vienība, kurā būs aptuveni 130 speciālistu. Vienība darbosies lidostās, galvaspilsētā un visā valstī pie sensitīviem objektiem un izmantos mākslīgā intelekta atbalstītas dronu darbības bloķēšanas sistēmas un automatizētus pārtvērējdronus.