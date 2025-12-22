Trampa administrācija atkal veic izmaiņas - atlaisti vairāki diplomāti
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija atsauc teju 30 karjeras diplomātu no vēstnieku un citiem augstiem vēstniecību amatiem, apliecināja divas Valsts departamenta amatpersonas, kas vēlējās palikt anonīmas.
Pagājušajā nedēļā misiju vadītāji vismaz 29 valstīs tika informēti, ka viņu amata pilnvaru termiņš beigsies janvārī.
Visi viņi bija iecelti šajos amatos iepriekšējā prezidenta Džo Baidena administrācijas laikā, bet bija pārdzīvojuši sākotnējo tīrīšanu Trampa otrā pilnvaru termiņa pirmajos mēnešos, kas bija vērsta galvenokārt pret politiski ieceltajiem vēstniekiem.
Tas mainījās trešdien, kad viņi sāka saņemt paziņojumus no Vašingtonas amatpersonām, ka amati būs jāpamet.
Tie, ko skāra pārmaiņas, nezaudēs darbu ārlietu dienestā, bet atgriezīsies Vašingtonā, lai saņemtu citus uzdevumus, ja viņi vēlēsies tos pieņemt, sacīja amatpersonas.
Valsts departaments atteicās sniegt komentārus par konkrētu skaitu vai atsauktajiem vēstniekiem, bet aizstāvēja izmaiņas, nosaucot tās par "standarta procesu jebkurā administrācijā".
Ārlietu resors norādīja, ka vēstnieks ir "personīgs prezidenta pārstāvis, un prezidentam ir tiesības nodrošināt, lai viņa rīcībā šajās valstīs ir personas, kas sekmē programmu "Amerika pirmajā vietā".