Trīs dienas ilgās ASV-Ukrainas sarunas Maiami noslēdzas bez konkrētiem lēmumiem
ASV un Ukrainas pārstāvji svētdien kopīgā paziņojumā trīs dienas ilgušās sarunas Maiami par Krievijas uzsāktā kara Ukrainā izbeigšanu raksturoja kā produktīvas un konstruktīvas, taču ne par kādiem izrāvieniem neziņoja.
"Ukrainas delegācija aizvadīja virkni produktīvu un konstruktīvu tikšanos ar ASV un Eiropas partneriem," teikts Ukrainas pārstāvja Rustema Umerova un ASV pārstāvja Stīva Vitkofa kopīgajā paziņojumā.
Ukrainas delegācijas vadītājs, Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Umerovs platformā "Telegram" atklāja, ka ASV un Ukrainas sarunās galvenā uzmanība pievērsta četriem svarīgākajiem dokumentiem, pie kuriem darbs turpinās. Runa ir par 20 punktu plānu, daudzpusēju vienošanos par drošības garantijām, divpusēju nolīgumu par drošības garantijām no ASV un ekonomikas attīstības plānu, norādīja Umerovs.
Viņš piebilda, ka abas puses īpašu uzmanību pievērsa tam, lai apspriestu turpmāko pasākumu grafiku un secību.
Floridā notika arī tikšanās ar Eiropas partneriem, paziņoja Umerovs.
Kopā ar Umerovu Ukrainu sarunās pārstāvēja ģenerālštāba priekšnieks Andrijs Hnatovs. ASV sarunās pārstāvēja ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un viņa znots Džareds Kušners.
Arī Krievijas diktatora Vladimira Putina īpašais sūtnis Kirils Dmitrijevs atrodas Floridā, kur ticies ar ASV pārstāvjiem.