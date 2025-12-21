Orbāns, kurš bieži aizstāvējis Krieviju, tagad runā par nepieciešamību glābt Ukrainu
Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns paziņojis, ka Ungārijai ir jāpalīdz novērst Ukrainas sabrukumu, lai pasargātu arī “savas zemes vērtību”.
Ungārijas premjerministrs, kurš pēc 15 gadiem pie varas gaidāmajās vēlēšanās pirmo reizi sastopas ar reālu pretestību, savā kampaņā īpaši uzsver pieredzi starptautiskajā politikā. Uzrunā valsts dienvidos viņš pievērsās Ungārijas ārpolitikai.
“Nešaubieties – Ukrainas sabrukums būtu katastrofa Ungārijai. Tāpēc Ukrainas sabrukums nav Ungārijas interesēs, un mums ir jādara ļoti daudz, lai to nepieļautu. Lauku cilvēki un nekustamo īpašumu spekulanti ļoti labi saprot, ka jūsu zemes gabala vērtību ietekmē ne tikai šī zemes gabala stāvoklis, bet arī kaimiņu zemes stāvoklis un tas, kas tur dzīvo,” sacīja Orbāns.
Orbāns arī norādīja, ka Ukraina paļaujas uz Ungāriju 44% elektroenerģijas un 56% patērētās dabasgāzes nodrošināšanā, piebilstot, ka ievērojama daļa šīs enerģijas nāk no Krievijas avotiem.
Ungārijas amatpersonas iepriekš uz šiem skaitļiem atsaukušās, atbildot uz kritiku par Budapeštas attiecībām ar Krieviju.
Dienu iepriekš Orbāns, komentējot Krievijas iebrukumu Ukrainā, sacīja, ka “ir grūti pateikt, kurš kuram uzbruka” – šāds paziņojums atšķiras no starptautiskajā sabiedrībā dominējošā vērtējuma par karu.
Sestdienas uzrunā viņš atkārtoti pauda viedokli, ka palīdzības sniegšana Ukrainai karā pret Krieviju pagarina konfliktu un, viņaprāt, neatbilst pašas Ukrainas interesēm.