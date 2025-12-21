Francija būvēs Eiropas vēsturē lielāko karakuģi
Francija būvēs jaunu, lielāku un modernāku aviācijas bāzes kuģi, lai aizstātu novecojušo “Charles de Gaulle”, šodien apstiprināja Francijas prezidents Emanuels Makrons.
Programma ar nosaukumu “Porte-Avions Nouvelle Génération” (PANG) izmaksās aptuveni 10,25 miljardus eiro. Francijas jauns aviācijas bāzes kuģis būs masīvs karakuģis — aptuveni 310 metru garš un ar pilnu nobraukumu ap 75 000–78 000 tonnu, kas padarīs to par lielāko karakuģi, kādu jebkad būvējuši Eiropā. Tam paredzēta kodoldegvielas piedziņa ar diviem K22 reaktoriem, kas nodrošinās neierobežotu darbības rādiusu, un moderns elektromagnētisks lidmašīnu palaišanas sistēmas (EMALS) aprīkojums. Plānots, ka uz kuģa varēs izvietot aptuveni 30 un vairāk lidmašīnu un helikopterus, tostarp Rafale M iznīcinātājus, E-2D Hawkeye agrīnas brīdināšanas lidmašīnas un bezpilota lidaparātus, padarot to par spēcīgu platformu gan kaujas, gan izlūkošanas misijās.
Francija norāda, ka jaunais kuģis sāks darbību 2038. gadā, kad paredzēts ekspluatācijas beigās nodot “Charles de Gaulle”. Darbi pie kodolpiedziņas komponentēm uzsākti jau pagājušajā gadā.
Francijā ir debates par izmaksām un valsts budžeta spiedienu, un daži politiķi aicinājuši izskatīt projekta atlikšanu, tomēr Aizsardzības ministrija stingri aizstāv tā turpināšanu.
Francija, kas ir vienīgā kodolvalsts Eiropas Savienībā, ir viena no retajām Eiropas valstīm, kurai pieder aviācijas bāzes kuģis — līdzās Lielbritānijai, Itālijai un Spānijai.