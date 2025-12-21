Ukrainas un ASV delegācijas turpinās sarunas Maiami.
Šodien 19:14
Umerovs: sarunas ar ASV norit konstruktīvi
Ukrainas pārstāvji svētdien Maiami tiksies ar ASV pārstāvjiem, lai apspriestu Krievijas uzsāktā kara Ukrainā izbeigšanu, paziņojis Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs.
"Trešā darba diena ASV. Šodien kopā ar ģenerālleitnantu Andriju Hnatovu mums būs vēl viena tikšanās ar amerikāņu pusi," sociālajos tīklos paziņoja Umerovs.
Viņš piebilda, ka puses strādā konstruktīvi. "Mēs ceram uz turpmāku progresu un praktiskiem rezultātiem," pavēstīja Umerovs.