VIDEO: rets skats Saūda Arābijā - tuksnesis klāts sniegā
Saūda Arābijā pēdējās dienās fiksēta reta dabas parādība – sniegs pārklājis tuksneša teritorijas, radot neparastas un iespaidīgas ainavas valstī, kas parasti asociējas ar karstu un sausu klimatu.
Sniegs klājis tuksneša teritorijas vairāku tūkstošu kvadrātkilometru platībā — no Tuvaias kalnu grēdas rietumos līdz apgabaliem tuvāk Rijādai, kā arī Saūda Arābijas un Apvienoto Arābu Emirātu pierobežā.
Sociālajos tīklos plaši izplatīts video, kurā redzama automašīna, kas brauc cauri pilnībā sniegotai ainavai, virs kuras savelkas tumši mākoņi. Kadri ir īpaši iespaidīgi, jo reģions parasti ir pazīstams ar karstu un sausu klimatu, nevis sniegotām ainavām.
Kā vēsta laikraksts “Khaleej Times”, 18. decembrī sniegs bija vērojams arī atsevišķās Arābijas tuksneša daļās Saūda Arābijā un Katarā. Šo parādību izraisījušas zema spiediena sistēmas, kas pēdējās nedēļas laikā Tuvajos Austrumos atnesušas spēcīgas lietusgāzes un strauju temperatūras kritumu.
Snow has fallen in Saudi Arabia. In the country’s northern regions, it has happened for the first time in the past 30 years— NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2025
The snow covered desert areas across thousands of square kilometers — from the Tuwaiq mountain range in the west to regions closer to Riyadh. Local TV… pic.twitter.com/IKPzalcZ1v
Ziemeļrietumu Saūda Arābijas iedzīvotāji neparastos laikapstākļus sagaidījuši ar sajūsmu — gan pieaugušie, gan bērni redzēti dziedam un dejojam sniegā. Vienlaikus gan netrūkst arī sūdzību par aukstumu un apledojušajiem ceļiem. Atsevišķos reģionos gaisa temperatūra noslīdējusi līdz pat –4 grādiem pēc Celsija.
Sociālajos tīklos publicēti daudzi video un fotogrāfijas — redzams, kā sniegs pārvērš plašas tuksneša teritorijas baltā klajumā, dažviet tālumā manāmi pat kamieļi. Fotogrāfijās fiksēta arī sniega kārta Trūdžīnas augstienēs, kā arī apgabalos uz ziemeļiem no Rijadas, kur vietējie iedzīvotāji šo parādību dēvē par ļoti retu.
Snowfall transforms the Saudi desert into white scenery pic.twitter.com/QdAvNbFWz0— Potato (@MrLaalpotato) December 19, 2025
Nacionālais meteoroloģijas centrs jau iepriekš bija brīdinājis par strauju temperatūras pazemināšanos un aicināja iedzīvotājus ievērot drošības pasākumus.
Tikmēr laikraksts “Gulf News” raksta, ka sniegs ziemā atsevišķos Karalistes reģionos nav uzskatāms par anomāliju. Saūda Arābijas ziemeļos sniegs mēdz uzsnigt gandrīz katru ziemu, lai gan neregulāri un atkarībā no laikapstākļu izmaiņām, nevis konkrētiem astronomiskiem cikliem.