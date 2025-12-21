Zelenskis pēc sarunām ar ASV aicina uz plašāku dialogu ar Eiropu

Zelenskis pēc sarunām Maiami vēlas konsultācijas ar Eiropas partneriem plašākā lokā.
Šodien 17:28
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien rosinājis rīkot jaunas plašas sarunas ar Eiropas sabiedrotajiem pēc Ukrainas delegācijas un ASV pārstāvju sarunām Maiami.
"Pastāv kopīga sajūta, ka pēc mūsu diplomātiskās komandas darba Savienotajās Valstīs mums tagad būtu jārīko konsultācijas ar Eiropas partneriem plašākā lokā," pēc telefonsarunas ar Norvēģijas premjerministru Jūnasu Gāru Stēri platformā "X" paziņoja Zelenskis.
Prezidents pavēstīja, ka Ukrainas un ASV pārstāvju sarunās Maiami ir panākts straujš progress. Viņš runāja par konstruktīvām sarunām, bet nesniedza nekādas detaļas un pateicās Norvēģijai par atbalstu.
Zelenskis norādīja, ka daudz kas ir atkarīgs no tā, vai Krievija jutīs nepieciešamību patiešām izbeigt karu, bet viņš piebilda, ka pagaidām Maskava sūta tikai negatīvus signālus.