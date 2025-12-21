Putins paudis gatavību runāt par karu Ukrainā ar Francijas prezidentu Makronu
Krievijas vadonis Vladimirs Putins paudis gatavību sarunām ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu par karu Ukrainā, svētdien publicētā intervijā sacīja Kremļa runasvīrs Dzmitrijs Peskovs.
Putins ir "paudis gatavību iesaistīties dialogā ar Makronu", valsts ziņu aģentūrai RIA Novosti sacīja Peskovs. "Tāpēc, ja pastāv savstarpēja politiskā griba, to var vērtēt tikai pozitīvi." Makrons šonedēļ pauda uzskatu, ka Eiropai vajadzētu atgriezties pie sarunām ar Putinu par kara izbeigšanu. “Es uzskatu, ka mūsu kā eiropiešu un ukraiņu interesēs ir atrast pareizo ietvaru šīs diskusijas atjaunošanai tuvākajās nedēļās," sacīja Francijas prezidents.
Eiropas Savienības līderi piektdien vienojās piešķirt Ukrainai 90 miljardu eiro (105 miljardu ASV dolāru) aizdevumu, lai segtu draudošos budžeta deficītus, konfliktam tuvojoties ceturtā gada beigām. Taču viņiem neizdevās vienoties par iesaldēto Krievijas aktīvu izmantošanu līdzekļu piesaistīšanai.