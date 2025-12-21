Svētdien turpināsies ASV un Krievijas pārstāvju sarunas
Svētdien Maiami turpināsies ASV un Krievijas pārstāvju sarunas par ASV prezidenta Donalda Trampa rosināto "miera plānu" Maskavas uzsāktā kara izbeigšanai pret Ukrainu.
Krievijas diktatora Vladimira Putina īpašais sūtnis Kirils Dmitrijevs sestdien paziņoja, ka sarunas Maiami ar ASV pārstāvjiem līdz šim bijušas konstruktīvas un turpināsies svētdien. Plašāku informāciju Dmitrijevs nesniedza, un ASV nav komentējušas šīs sarunas. No ASV puses sarunās piedalās ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais vēstnieks Stīvs Vitkofs un prezidenta znots Džareds Kušners. Savienoto Valstu valsts sekretārs Marko Rubio iepriekš izteicās, ka arī viņš varētu piedalīties šajās sarunās, taču par to nekas vairāk nav zināms.
Jau ziņots, ka piektdien Maiami notika Ukrainas delegācijas sarunas ar ASV un Eiropas partneriem. No ASV puses Maiami sarunās piedalījās Vitkofs un Kušners, savukārt Eiropas valstis pārstāvēja Lielbritānijas, Francijas un Vācijas nacionālās drošības padomnieki.