ASV piedāvā jaunu formātu sarunām ar Krieviju - Zelenskis atklāj detaļas
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien paziņoja, ka ASV ir ierosinājušas rīkot miera sarunas kopā ar Ukrainas un Krievijas un, iespējams, arī Eiropas valstu pārstāvjiem.
"Amerikas Savienotās Valstis teica, ka rīkos atsevišķu tikšanos ar Krievijas pārstāvjiem, un, cik es saprotu, viņi ierosināja šādu formātu: Ukraina, Amerika, "krievi" - un, tā kā tur ir arī Eiropas pārstāvji, tad, iespējams, arī Eiropa. Kāpēc es saku, iespējams? Tāpēc, ka būtu loģiski rīkot šādu kopīgu tikšanos," sacīja Zelenskis.
Pēc Zelenska teiktā, Kijiva par formātu lems pēc tam, kad būs skaidrs, vai divpusējās sarunas ar ASV pārstāvjiem, kas atsākās piektdien, būs pozitīvas.
Sestdien Maiami notiks Krievijas un ASV pārstāvju sarunas, lai apspriestu plānu, kā izbeigt karu Ukrainā. Paredzēts, ka no ASV puses piedalīsies ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais vēstnieks Stīvs Vitkofs un prezidenta znots Džareds Kušners.
Piektdien Maiami notika Ukrainas delegācijas sarunas ar ASV un Eiropas partneriem. No ASV puses Maiami sarunās piedalījās Vitkofs un Kušners, savukārt Eiropas valstis pārstāvēja Lielbritānijas, Francijas un Vācijas nacionālās drošības padomnieki.
"Noslēgusies tikšanās Savienotajās Valstīs ar Amerikas un Eiropas partneriem," paziņoja Ukrainas delegācijas vadītājs Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs. "Vienojāmies ar amerikāņu partneriem par turpmākajiem soļiem un kopīga darba turpināšanu tuvākajā nākotnē."
Pašlaik nav plānota Ukrainas, Krievijas un ASV pārstāvju trīspusēja tikšanās.