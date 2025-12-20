Briselē ar sakranu krāsu apķēpāts Polijas konsulāts; darbinieki pieļauj, ka tā ir Krievijas provokācija
Polijas konsulāts Briselē apķēpāts ar sarkanu krāsu un vulgāriem saukļiem, kas vērsti pret Eiropas Savienību (ES).
Polijas diplomātiskās ēkas ieeja un fasāde tika apsmērēta ar krāsu un saukļiem, kuros bija vārds "slepkavas" un vulgāri komentāri pret ES robežaģentūru "Frontex", pieprasot atvērt robežas.
Polijas Ārlietu ministrijas preses pārstāvis valsts ziņu aģentūrai PAP sacīja, ka ceturtdien uz Polijas vēstniecības Briselē konsulārās nodaļas fasādes parādījās acīmredzami politiska rakstura saukļi, kas vērsti pret Polijas un ES drošību.
W czwartek nad ranem polski konsulat w Brukseli został zdewastowany: elewację, drzwi i godło oblano czerwoną farbą, wypisano obraźliwe hasła i rozrzucono psie odchody. Sprawę bada belgijska policja, analizując monitoring. Napisy szybko usunięto.
Kāds vārdā nenosaukts konsulāta darbinieks Polijas raidorganizācijai RMF FM sacīja: "Izskatās, ka tā ir Krievijas provokācija, bet tas varētu būt jebkas. Tas ir domāts, lai sētu apjukumu un nedrošību. Tā ir daļa no plašākiem centieniem."
Darbinieks radiostacijai sacīja, ka šis incidents varētu būt saistīts ar notiekošo migrantu krīzi uz Polijas un Baltkrievijas robežas.
Varšava un Brisele jau ilgu laiku uzskata, ka krīze ir Baltkrievijas līdera Aleksandra Lukašenko organizēts mēģinājums destabilizēt ES, kā rezultātā Polija pastiprināja robežas drošību un infrastruktūru.
RMF FM ziņo, ka videonovērošanas kameru ierakstos redzama trīs vai četru cilvēku grupa, kas apķēpā ēku. Tiek ziņots, ka Beļģijas policija plāno palielināt savu klātbūtni šajā teritorijā.
Incidents notika tajā pašā dienā, kad ES līderi Briselē rīkoja sarunas par to, kā turpināt finansēt Ukrainas aizsardzību pret Krieviju, un par plāniem noslēgt ES tirdzniecības līgumu ar Dienvidamerikas ekonomisko bloku "Mercosur".
Iespējamā līguma noslēgšana izraisīja Eiropas lauksaimnieku protestus Beļģijas galvaspilsētā, paužot dusmas par šo darījumu, kuru laikā demonstranti iesaistījās sadursmēs ar policiju un demolēja ES ēku.
Grafiti un krāsa no Polijas konsulāta ir notīrīta, un Beļģijas policija izmeklē šo incidentu.