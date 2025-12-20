NASA zaudējis kontaktus ar pētniecisko kosmosa kuģi MAVEN, kas ap Marsu riņķojis 10 gadus
ASV Nacionālā Aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA) ir zaudējusi kontaktus ar Marsa atmosfēras pētīšanas kosmosa kuģi MAVEN, un notiek mēģinājumi šos kontaktus atjaunot, piektdien paziņoja NASA preses sekretāre.
MAVEN nedēļas nogalē pēkšņi pārtrauca saziņu ar Zemes stacijām. NASA šonedēļ paziņoja, ka kosmosa kuģis pirms aizlidošanas aiz sarkanās planētas darbojās labi. Kad tas atkal parādījās, valdīja klusums. "Telemetrija parādīja, ka visas apakšsistēmas pirms aizlidošanas aiz [Marsa] darbojās normāli," NASA paziņoja.
Regulāri dati no šī kuģa nav saņemti jau apmēram divas nedēļas.
NASA pirmdien pavēstīja, ka "izsekošanas datu īss fragments" no šī mēneša vedina uzskatīt, ka šis kosmosa kuģis varbūt "rotē negaidītā veidā".
"Kosmosa kuģis un operāciju komandas izmeklē anomāliju, lai risinātu situāciju. Plašāka informācija tiks sniegta, tiklīdz tā būs pieejama," piebilda NASA.
Aģentūra neapstiprināja, vai kosmosa kuģis ir pārgājis drošajā režīmā, kurā anomāla notikuma dēļ zonde izslēdz visas nebūtiskās sistēmas un pāriet drošā stāvoklī, līdz var atjaunot saziņu ar kontrolieriem. Kāds kosmosa nozares iekšējās informācijas sniedzējs atklāja, ka "drošais režīms mainīs orbītu, jo tas ietver dzinēju iedarbināšanu", un turpināja skaidrot, ka tā misijas laikā atgūšanās ietver manevra veikšanu, "lai novērstu bojājumus, ko drošā režīma ieslēgšana ir nodarījusi orbītai".
MAVEN, kas tika palaists kosmosā 2013. gada novembrī, ir riņķojis orbītā ap Marsu apmēram 10 gadus un nosūtījis uz Zemi svarīgus pētniecības datus, īpaši par Marsa atmosfēru.
Marsa izpētē pašlaik piedalās arī NASA nosūtītie kosmiskie aparāti "Mars Odyssey" un "Mars Reconnaisance Orbiter", savukārt Marsa virsmu pēta NASA pašgājēji roboti "Curiosity" un "Perseverance".