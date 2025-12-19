Polijas banka "PKO Bank Polski" atver pārstāvniecības Lietuvā un Zviedrijā.
Vakar 23:33
Polijas lielākā banka paplašinās un uzsāk darbību kaimiņos
Polijas lielākā banka "PKO Bank Polski" (PKO) atvērusi pārstāvniecības Lietuvā un Zviedrijā, piektdien paziņoja banka.
Tā norādīja, ka pārstāvniecību atvēršana Lietuvā un Zviedrijā ir būtisks solis, lai sasniegtu bankas 2025-2027. gada stratēģijas vērienīgos mērķus.
Pārstāvniecību Lietuvā un Zviedrijā uzdevums cita starpā ir popularizēt "PKO Bank Polski" zīmolu, veikt tirgus analīzi un īstenot mārketinga pasākumus. Šie biroji ļaus bankai labāk izprast tirgus apstākļus un uzņēmējdarbības iespējas, kas ilgtermiņā var novest pie lēmuma pārveidot šīs pārstāvniecības par pilntiesīgām filiālēm, teikts paziņojumā.
PKO darbojas arī Vācijā, Čehijā, Slovākijā un Rumānijā.
Bankas akcijas tiek kotētas Varšavas fondu biržā. PKO lielākais akcionārs ar 29% akciju ir Polijas Valsts kase.