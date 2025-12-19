Rubio: ASV nespiež Ukrainu pieņemt miera vienošanos ar Krieviju
foto: AFP/Scanpix
Savienoto Valstu valsts sekretārs Marko Rubio.
Pasaulē

Rubio: ASV nespiež Ukrainu pieņemt miera vienošanos ar Krieviju

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

ASV nespiež Ukrainu pieņemt miera līgumu ar Krieviju, piektdien sacīja Savienoto Valstu valsts sekretārs Marko Rubio, Vašingtonai turpinot diplomātiskos centienus, lai izbeigtu Krievijas-Ukrainas karu.

Rubio: ASV nespiež Ukrainu pieņemt miera vienošano...

"Viss šis naratīvs, ka mēs cenšamies kaut ko uzspiest Ukrainai, ir muļķīgs," Rubio sacīja žurnālistiem.

"Mēs nevaram piespiest Ukrainu noslēgt vienošanos. Mēs nevaram piespiest Krieviju noslēgt vienošanos. Viņiem pašiem ir jāgrib noslēgt vienošanos," klāstīja ASV valsts sekretārs.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien paziņoja, ka Ukrainas delegācija devusies uz ASV, lai tiktos ar Savienoto Valstu pārstāvjiem.

Iepriekš tika ziņots, ka nedēļas nogalē Maiami gaidāmas ASV un Krievijas sarunas.

Tēmas

ASVKrievijaUkrainaVolodimirs ZelenskisMaiamiMarko Rubio

Citi šobrīd lasa