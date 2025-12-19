Savienoto Valstu valsts sekretārs Marko Rubio.
Pasaulē
Šodien 20:50
Rubio: ASV nespiež Ukrainu pieņemt miera vienošanos ar Krieviju
ASV nespiež Ukrainu pieņemt miera līgumu ar Krieviju, piektdien sacīja Savienoto Valstu valsts sekretārs Marko Rubio, Vašingtonai turpinot diplomātiskos centienus, lai izbeigtu Krievijas-Ukrainas karu.
"Viss šis naratīvs, ka mēs cenšamies kaut ko uzspiest Ukrainai, ir muļķīgs," Rubio sacīja žurnālistiem.
"Mēs nevaram piespiest Ukrainu noslēgt vienošanos. Mēs nevaram piespiest Krieviju noslēgt vienošanos. Viņiem pašiem ir jāgrib noslēgt vienošanos," klāstīja ASV valsts sekretārs.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien paziņoja, ka Ukrainas delegācija devusies uz ASV, lai tiktos ar Savienoto Valstu pārstāvjiem.
Iepriekš tika ziņots, ka nedēļas nogalē Maiami gaidāmas ASV un Krievijas sarunas.