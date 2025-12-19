Uzbrukumā Taibejas metro nogalināti trīs cilvēki.
Pasaulē
Šodien 18:50
Uzbrukumā Taibejas metro nogalināti trīs cilvēki
Taivānas galvaspilsētā Taibejā piektdien divās metro stacijās uzbrucējs, lietā liekot dūmu granātas, degmaisījuma bumbas un nazi, nogalinājis vismaz trīs cilvēkus un piecus ievainojis, pavēstīja amatpersonas.
27 gadus vecais uzbrucējs gājis bojā, nolecot no ēkas.
Uzbrukumi notikuši Centrālajā stacijā un Žonšaņas stacijā. Uzbrukuma motīvi šobrīd nav skaidri.
Vardarbīgi noziegumi Taivānā notiek reti.
2014. gadā kāds vīrietis Taibejas metro uzbruka ar nazi, nogalinot četrus cilvēkus. 2016. gadā viņam tika izpildīts nāvessods.