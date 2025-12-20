Lielbritānijā aicina cilvēkus nepirkt Dubaijas šokolādi: kas noticis
Cilvēkiem, kuriem ir alerģijas, vajadzētu izvairīties no Dubaijas stila šokolādes. Par to brīdinājusi Lielbritānijas pārtikas drošības uzraudzības iestāde pēc tam, kad vairāki produkti neatbilda valsts pārtikas kvalitātes standartiem. Par to raksta "The Independent".
Zināms, ka šos populāros šokolādes batoniņus pārsvarā pilda ar pistācijām, tahini un sasmalcinātu filo mīklu. Pēdējā gada laikā tie kļuvuši ievērojami populāri.
Tomēr Pārtikas standartu aģentūra (FSA) Lielbritānijā ir atklājusi "vairākus" šādus produktus, kas neatbilst svarīgām pārtikas drošības un marķējuma prasībām.
"Mēs konstatējām, ka daži produkti satur zemesriekstus un sezamu, kas nav norādīts uz etiķetes,” norādīja FSA direktore Rebeka Sadverta. Organizācijā uzsvēra, ka šo batoniņu iegāde var būt "bīstama" patērētājiem ar alerģijām.
Kā norāda "The Independent", pašlaik uzraudzības iestāde pārbauda datus par tirgū esošo produktu paraugu atlasi, lai pārliecinātos, ka tie atbilst pārtikas drošības standartiem.
Sadverta ieteica patērētājiem, kuri cieš no alerģijām, atturēties no Dubaijas šokolādes lietošanas, līdz būs zināmi pārbaužu rezultāti.
"Cilvēki, kuri cieš no alerģijām, nedrīkst lietot Dubaijas šokolādi. Ja jūs pērkat dāvanu personai ar alerģiju, mēs iesakām atturēties no šo produktu iegādes. Tas attiecas uz visām alerģijām, ne tikai uz alerģiju pret zemesriekstiem un sezamu. Cilvēki bez alerģijām var lietot šos produktus, īpaši, ja tos piegādā pazīstami zīmoli un mazumtirgotāji," piebilda viņa.
Tajā pašā laikā "Chartered Trading Standards Institute" (CTSI) politikas un kampaņu nodaļas vadītāja Džesika Merifīlda norādīja:
"Likuma prasības šajā jautājumā ir skaidras – jebkuri pārtikas produkti, kas satur alergēnus, ir skaidri jāidentificē un jāmarķē kā tādi, lai patērētāji varētu pieņemt pamatotu un drošu lēmumu. Šo prasību neievērošana ir nelikumīga un ļoti bīstama, jo padara šādus produktus bīstamus cilvēkiem ar pārtikas alerģijām. Mēs aicinām visas pārtikas rūpniecības uzņēmumus, tostarp mazumtirgotājus un importētājus, nekavējoties veikt pasākumus, lai ievērotu šīs prasības."