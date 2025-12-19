ASV analītiķi: Krievijas paziņojumi par ieņemtajām teritorijām neatbilst realitātei
Krievija pārspīlē savus panākumus frontē 2025. gadā, konstatējuši ASV Kara pētniecības institūta (ISW) analītiķi.
Krievija apgalvo, ka šogad esot sagrābusi vairāk nekā 6300 kvadrātkilometru Ukrainas teritorijas, taču šie apgalvojumi neatbilst realitātei kaujaslaukā, teikts domnīcas ziņojumā.
Analītiķi atsaucas uz Krievijas diktatora Vladimira Putina un Krievijas ģenerālštāba priekšnieka Valērija Gerasimova paziņojumiem.
Proti, Putins teicis, ka krievi esot pilnībā pārņēmuši kontroli pār Siverskas pilsētu Doneckas apgabalā.
Tomēr, kā teikts ziņojumā, apstiprināta tikai 77% pilsētas teritorijas ieņemšana.
ISW arī atgādina Gerasimova vārdus, ka krievi Harkivas apgabalā esot sagrābuši Kupjansku un Doneckas apgabalā kontrolē 50% Kostjantiņivkas.
Analītiķi norāda, ka viņi neredz nekādus pierādījumus par Krievijas progresu Kostjantiņivkā, kas būtu tuvi izskanējušajiem skaitļiem.
Analītiķi lēš, ka ienaidnieks ir iekarojis tikai aptuveni 1,6% Kostjantiņivkas, bet krievu klātbūtne pilsētā ir aptuveni 5%.
"Pat Krievijas militāro blogeru maksimālistiskie apgalvojumi par Krievijas panākumiem nav tik vērienīgi kā Gerasimova paziņojumi, jo militārie blogeri apgalvo, ka Krievijas karaspēks ir ieņēmis tikai aptuveni 11% pilsētas," teikts ziņojumā.
Tiek norādīts, ka Gerasimovs 18. decembrī paziņoja, ka Krievija 2025. gadā ir ieņēmusi vairāk nekā 6300 kvadrātkilometru Ukrainas teritorijas.
Savukārt Krievijas aizsardzības ministrs Andrejs Belousovs 17. decembrī runāja par 6000 kvadrātkilometru.
Saskaņā ar ISW aplēsēm kopš 2025. gada sākuma Krievijas karaspēks Ukrainā ir sagrābis 4700 kvadrātkilometrus.
Pēc analītiķu domām, Gerasimova un Belousova pārspīlētie paziņojumi norāda uz lēno ofensīvas tempu.
Tāpēc šādā veidā viņi cenšas radīt iespaidu par Krievijas it kā uzvaru kaujaslaukā un Ukrainas aizsardzības vājumu.