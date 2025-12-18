Maksā - vai ej karā. Krievijas karavīri maksā komandieriem, lai izvairītos no nonākšanas frontē
Krievijas karavīri maksā komandieriem, lai izvairītos no kaujas Zaporižjas frontē. Tie, kas nemaksā, tiek sūtīti uzbrukumos ar ievainojumiem, pēc smadzeņu satricinājumiem un bez rotācijas. Šādu informāciju atklāj partizānu kustība "Atesh".
Zaporižjas frontē Krievijas armijas vienībās darbojas vienkārša un ciniska shēma. "Atesh" kustības aģents no 247. gaisa triecienpulka ziņo, ka karavīru grupa katru mēnesi maksā savam komandierim 50 000 rubļu (aptuveni 557 eiro) skaidrā naudā, lai izvairītos no nosūtīšanas uz frontes līniju.
Apmaiņā pret to viņi tiek turēti štābā, norīkoti fiktīviem "iekšējiem pienākumiem", savukārt oficiālos dokumentos viņi ir atzīmēti kā "kaujas misijās esoši". Tā rezultātā viņi saņem pilnas kaujas algas, pabalstu un statusa komplektu — neskatoties uz to, ka nekad nav bijuši frontē, atzīmē partizāni.
Tiem, kas nemaksā, situācija ir pretēja. Viņi tiek sūtīti triecienoperācijās jebkādā stāvoklī — ar ievainojumiem, pēc smadzeņu satricinājumiem, bez atpūtas vai rotācijas.
Komandieri runā tieši: "Tu maksā — tu paliec. Tu nemaksā — tu cīnies." Partizāni uzsver, ka uz lielo zaudējumu fona tas tiek uztverts kā "tiesību nopirkšana – nenomirt" jeb cenšanās nopirkt sev dzīvību.
"Vienības iekšienē shēma vairs netiek slēpta. Tos, kas iekļauti "īpašajā sarakstā", ir viegli pamanīt: viņi guļ iekštelpās, ēd atsevišķi, viņu vārdi parādās kaujas ziņojumos, tomēr neviens viņus nekad nav redzējis šajās pozīcijās. Šī maldināšana rada naidu un atsvešinātību, iznīcina disciplīnu un pilnībā iznīcina uzticību komandieriem," teikts vēstījumā.
Iepriekš "Atesh" ziņoja, ka 70. motorizētais strēlnieku pulks ir ieviesis obligātu maksājumu vismaz 10 000 rubļu apmērā par katru personu.
"Nauda tiek nodota tā sauktajam fondam un pazūd bez ziņojumiem vai paskaidrojumiem. Tā nav tikai zādzība; tā ir ienaidnieka armijas sagraušana no iekšienes. Izspiešana grauj kaujas spējas, demoralizē personālu un vājina tā pozīcijas frontē," rakstīja partizāni.
Tiek ziņots, ka tie, kas atsakās maksāt, tiek nosūtīti uzbrukumos nocietinātām pozīcijām bez atbalsta vai tiek publiski piekauti un uz vairākām dienām iemesti bedrē.
Ja viņi vēlas izdzīvot, viņiem ir jāmaksā vismaz 50 000 rubļu mēnesī, bez garantijas, ka viņi nākamajā dienā netiks nosūtīti uz Ukrainas bruņoto spēku pozīcijām," rakstīja partizāni.