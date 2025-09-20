Zaporižjas sektorā krievu komandieri sūta ievainotus un neapbruņotus okupantus izlūkot Ukrainas pozīcijas
Krievijas virsnieki Zaporižjas apgabalā izturas pret saviem padotajiem kā pret "dzīviem mērķiem", sūtot tos ievainotus un neapbruņotus meklēt Ukrainas armijas pozīcijas.
Krievijas armijas komandieri atkal ir nodemonstrējuši savu necilvēcību, īpaši pret saviem padotajiem. 19. septembrī tika ziņots, ka Zaporižjas sektorā 247. gvardes gaisa desanta uzbrukuma pulka komandvadības štābs pavēl ievainotajiem karavīriem izlūkot Ukrainas pozīcijas.
Par to ziņoja vienības ietvaros savervēts "Atesh" aģents. Komandieri trīssimtajiem (armijas terminā - ievainots kareivis) desantniekiem piedāvā vienkāršu izvēli: nāvessodu vai nosūtīšanu "kaujas izlūkošanā".
Vērts atzīmēt, ka okupanti no "247." bieži tiek sūtīti izlūkošanas misijās bez munīcijas vai ieročiem.
"Evakuācija no kaujas lauka nenotiek, tāpēc ievainojums jebkurā gadījumā ir letāls," uzsvēra partizāni.
"Atesh" piebilda, ka Krievijas armijas trīssimtie izlūkdienesta karavīri ne vienmēr iet bojā kaujā ar Ukrainas bruņotajiem spēkiem, jo okupantus regulāri pēc misiju pabeigšanas nošauj savējie.