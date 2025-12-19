Pēc asiņainās apšaudes Brauna Universitātē Tramps pieņem radikālu lēmumu
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien apturējis "zaļo karšu" loterijas programmu, kas ļāva ierasties ASV aizdomās turamajam apšaudē Brauna Universitātē.
ASV iekšzemes drošības ministre Kristi Noema platformā "X" paziņoja, ka pēc Trampa norādījuma viņa dod rīkojumu ASV Pilsonības un imigrācijas dienestam apturēt šo programmu.
"Šo briesmīgo indivīdu nekad nevajadzēja ielaist mūsu valstī," viņa piebilda.
48 gadus vecais Portugāles pilsonis Klaudio Nevešs Valente tiek turēts aizdomās par šaušanu Brauna Universitātē, kurā tika nogalināti divi studenti un deviņi ievainoti, kā arī par Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (MIT) profesora nogalināšanu. Aizdomās turamais ceturtdienas vakarā tika atrasts miris. Pēc visa spriežot, viņš nošāvies.
Nevešs Valente 2017. gadā ieguva ASV pastāvīgo uzturēšanās atļauju.
Daudzveidības vīzu programma katru gadu loterijas kārtībā piešķir līdz 50 000 "zaļo karšu" cilvēkiem no valstīm, kas ASV ir maz pārstāvētas, un daudzas no tām ir Āfrikas valstis. Loteriju izveidoja Kongress, un Trampa lēmums šo programmu apturēt gandrīz noteikti izraisīs juridiskas problēmas.
2025. gada vīzu loterijai pieteicās gandrīz 20 miljoni cilvēku, un, ieskaitot laulātos, tika atlasīti vairāk nekā 131 000 cilvēku, kas pēc tam tika pārbaudīti.
Loterijas uzvarētāji tiek aicināti pieteikties "zaļās kartes" saņemšanai. Viņi tiek intervēti konsulātos, un uz tiem attiecas tādas pašas prasības un pārbaudes kā uz citiem "zaļās kartes" pieteikumu iesniedzējiem.