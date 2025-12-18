Policija veic kratīšanu Francijas kultūras ministres Rašidas Dati dzīvesvietā. Parīzes mēra amata kārotājai jau ir skandālu vēsture
Francijas policija ceturtdien korupcijas lietas izmeklēšanas ietvaros veikusi kratīšanu kultūras ministres Rašidas Dati dzīvesvietā, kā arī ministrijā un Parīzes pašvaldības struktūrā, ko viņa vada, paziņoja prokurori.
Dati ir arī Parīzes 7. rajona mēre un nākamgad plāno startēt Parīzes mēra vēlēšanās.
Dati ir apsūdzēta, ka 2010. un 2011. gadā, būdama Eiropas Parlamenta (EP) deputāte, no enerģētikas uzņēmuma "GDF Suez" pieņēmusi teju 300 000 eiro nedeklarētos maksājumos. Politiķe noliedz jebkādus pārkāpumus.
14. oktobrī sākta izmeklēšana pret Dati par iespējamu korupciju, tirgošanos ar ietekmi un valsts līdzekļu piesavināšanos, pavēstīja finanšu prokuratūra. Dati no 2009. līdz 2019. gadam bija EP deputāte un vairākkārt tika apsūdzēta par tirgošanos ar ietekmi.
Apgalvojumi, ka viņa lobējusi "GDF Suez", pirmo reizi parādījās Francijas medijos 2013. gadā, un EP ētikas komiteja viņu nopratināja. Francijas pētnieciskās žurnālistikas televīzijas raidījums "Complement d'Enquete" un žurnāls "Nouvel Observateur" jūnijā atkārtoti ziņoja par šīm apsūdzībām.