Vācijā piespriež mūža ieslodzījumu vīrietim, kurš Manheimā ar auto tīši brauca virsū cilvēkiem
Vācijas tiesa ceturtdien šīs valsts pilsonim, kas martā Manheimā ietrieca auto cilvēkos, divus nogalinot un vairākus ievainojot, piesprieda mūža ieslodzījumu. Vācu medijos apsūdzētais identificēts kā 40 gadus vecais Aleksandrs S, tomēr daudzos izdevumos viņš minēts kā pilnā vārdā Aleksandrs Šeiermans.
Tiesa atzina apsūdzētā vainu divās slepkavībās un sešos slepkavības mēģinājumos, sacīja Manheimas reģionālās tiesas prezidējošais tiesnesis Joahims Boks.
Prokurori iepriekš norādīja, ka Aleksandrs S. "daudzus gadus sirgst ar garīgu slimību", un aicināja viņu ievietot psihiatriskajā iestādē. Izmeklēšanā "netika atklāti nekādi pierādījumi par politisku motīvu", norādīja prokurori.
Traģēdija notika Parāžu laukumā Manheimas centrā, kur tobrīd darbojās karnevāla sezonas tirdziņš. Apsūdzētais ar automašīnu "Ford", braucot ar ātrumu līdz 80 kilometriem stundā, ietriecās pūlī ar nodomu nogalināt cilvēkus, pauda prokurori.
Manheimas uzbrukums bija viens no trim ar automašīnu veiktiem uzbrukumiem, kas dažu mēnešu laikā satricināja Vāciju. Decembrī uzbrukumā Ziemassvētku tirdziņā Magdeburgā tika nogalināti seši cilvēki un vairāk nekā 300 ievainoti, un notikuma vietā tika aizturēts Saūda Arābijas pilsonis. Savukārt februārī kāds vīrietis ar automašīnu ietriecās arodbiedrību mītiņā Minhenē, nogalinot divus gadus vecu meitenīti un viņas māti. Policija aizturēja 24 gadus vecu afgāni.