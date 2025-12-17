Aizsardzības ministrija komentē satraucošās baumas par Krievijas armijas masveida koncentrāciju Baltkrievijā
Latvijas aizsardzības resora rīcībā nav informācijas, kas apstiprinātu kā patiesus pieļāvumus par masveidīgu Krievijas karavīru klātbūtni Baltkrievijā. Otrdien sociālajos tīklos aktīvi izplatījās vēstījumi par to, ka Baltkrievijā jau izvietoti līdz pat 360 000 Krievijas karavīru, kas varētu būt gatavi jebkurā brīdī uzbrukt NATO dalībvalstīm.
Aizsardzības ministrijas rīcībā nav izlūkinformācijas, kas liecinātu par simtiem tūkstošu Krievijas karavīru klātbūtni Baltkrievijā. Pēc mācībām "Zapad 2025" tajās iesaistītās Krievijas vienības pameta Baltkrievijas teritoriju un masveidīga karavīru pārvietošana kopš tām nav novērota, aģentūrai LETA uzsvēra ministrijas Preses nodaļā.
Jauns.lv jau ziņoja, ka šādi vēstījumi strauji izplatījušies pēc Vācijas Kristīgo demokrātu apvienības (CDU) ārpolitikas eksperta Roderiha Kīzevetera izteikumiem 16. decembra intervijā n-tv, kurā viņš stāstīja par Baltkrievijas teritorijā izvietotajiem 350 000 līdz 360 000 Krievijas karavīriem kaujas gatavībā un brīdināja, ka 2026. un 2027. gads būs kritiski reģionālajai drošībai. Viņš sacīja, ka pašlaik Baltkrievijā atrodas divi Krievijas armijas korpusi.
Pēc šīs intervijas zibenīgā ātrumā sāka izplatīties trauksmaini vēstījumi par milzīgo Krievijas armijas klātbūtni, tiesa, daudzi uz šo ziņu reaģēja skeptiski. Uz šiem vēstījumiem nācās reaģēt Lietuvas armijai, kas savā “Facebook” vietnē publicēja šo ziņu atspēkojumu.
“Internetā izplatās kāda ārvalstu medija publicēta informācija par to, ka Baltkrievijā it kā dislocēti vairāk nekā 300 tūkstoši Krievijas konvencionālo spēku karavīru, kuri jebkurā brīdī esot gatavi uzbrukt NATO. Īsumā – Baltkrievijā nav ne tuvu kaut kā tamlīdzīga,” paziņoja Lietuvas armija. Tā norādīja, ka Krievijas spēki ir izvietoti Ukrainā un to nav pie Lietuvas un citu NATO kaimiņvalstu robežas, tādēļ nevar runāt par šādu nepastāvošo karaspēka vienību izmantošanu.