Daugavpils blogeris aizbrauc uz Minsku un “nejauši” satiek starptautiski meklētu prokremlisko aktīvistu no Latvijas
Daudzi cenšas izmantot svētku periodu, lai atpūstos pabūtu tuvāk ģimenei, bet citi – pretēji drošības dienestu ieteikumiem demonstratīvi dodas uz nedraudzīgām kaimiņvalstīm, lai pabūtu tuvāk starptautiskā meklēšanā izsludinātām personām.
Pie otrajiem pieder Daugavpils krievu aktīvists Sergejs “Serjoga” Krepostnojs, kurš nesen devās uz Minsku, lai apciemotu no Latvijas aizmukušo Kremļa aktīvistu Romānu Samuļu.
Krepostnojs savus piedzīvojumus un iespaidus diktatora Aleksandra Lukašenko kontrolētajā Baltkrievijā atspoguļoja sociālajos tīklos.
Tur atrodamas arī fotogrāfijas, kas liecina par satikšanos starp viņu un kādu mazāk zināmu, taču pietiekami aktīvu Kremļa propagandas izplatītāju, kurš Latvijā centīgi izpaudās Covid-19 pandēmijas gados, bet pēcāk pameta valsti.
Samuļu meklē par nopietniem noziegumiem
Runa ir par Romānu Samuļu, kuru Valsts drošības dienests (VDD) vēl 2023. gada 28. septembrī izsludināja starptautiskā meklēšanā.
Iemesls gan ir visai nopietns – aizdomas, ka Samuļs varētu būt pastrādājis Krimināllikuma 89.1 panta 2. daļā minēto noziegumu, konkrēti – piedalījies par noziedzīgu atzītajā prokremliskajā organizācijā “Baltijas antifašisti” un iesaistījies šīs organizācijas pastrādātajos smagajos noziegumos pret Latviju.
Atgādinām, ka “Baltijas antifašisti” savulaik izcēlās ar īpaši lielu agresiju pret Latvijas valsts amatpersonām, politiķiem, militārpersonām un patriotiski noskaņotiem aktīvistiem. Tika izsūtīti draudi, organizēta spiegošana Krievijas labā utml. Aktivitātes.
Sods par šādām darbībām – mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku līdz 20 gadiem (konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas), un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trīs gadiem.
Amizanti, ka, saskaņā ar Krepostnoja un Samuļa teikto iekš video, viņi esot satikušies “nejauši”. Taču, kā ziņo Daugavpils medijs “Chayka”, Sergejam Krepostnojam šī nebūt nav pirmā vizīte Minskā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā.
Savos video viņš atrādījis gan Minskas naktsdzīvi, gan dažādus veikalus un daudz ko citu. Tāpat arī “Chayka” ziņo, ka Krepostnojs esot skaidrojis saviem sekotājiem, kā šķērsojis Latvijas-Baltkrievijas robežu — cik un kas daudz laika aizņēmis.
Reiz iemānījis Baltkrievijā ģimeni no Latvijas
Jauns.lv jau iepriekš ziņoja, ka Romāns Samuļs arī Baltkrievijā turpina savas aktivitātes pret Latvijas valsti.
Mikroblogā “X” vēl šī gada martā parādījās video, kur Samuļs stāsta par kādu ģimeni, kura klausot viņa padomu, ka Baltkrievijā ir labāka dzīve, bēga no Latvijas, bet saskarās ar skarbu realitāti.
Samuļs saka, ka sievietei ar čemodāniem un bērniem, bez līdzekļiem, nebija kur doties. Viņai nāca pretī un iedeva iespēju padzīvot lauku mājā, kura tiek pārdota. Vienīgi šajā mājā nav labierīcību, nav ūdens, gāzes, lai pagatavotu ēst. Pēc gandrīz 12 stundu ilga brauciena sieviete bija panikā un ar asarām acīs ievācās šajā mājā, saka Samuļs. Pēc tam viņš piebilst, ka, lai viņa varētu legāli dzīvot Baltkrievijā, viņai ir jāsavāc 2300 ASV dolāri. “Visizdevīgākais, ko viņa var izdarīt, ir nopirkt lauku māju,” saka Samuļs. “Bet viņai nav naudas,” viņš saka noslēgumā.
VDD atkārtoti aicina neriskēt un neapmeklēt Krieviju, Baltkrieviju
VDD arī šogad, tuvojoties svētkiem, atkārtoti rekomendējis Latvijas iedzīvotājiem gaidāmajās Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās neceļot uz Krieviju vai Baltkrieviju. Tomēr, ja no tā nevar izvairīties – VDD aicina neņemt līdzi savu mobilo tālruni.
VDD brīdina, ka minēto valstu teritorijā pastāv augsti izlūkošanas, vervēšanas un provokācijas riski, un Latvijas institūcijām ir ierobežotas iespējas palīdzēt saviem valstspiederīgajiem, kuri nonākuši grūtībās Krievijā vai Baltkrievijā.
VDD ir konstatējis, ka Krievijas un Baltkrievijas specdienesti agresīvi izmanto iespēju izjautāt un vervēt ārvalstniekus savā teritorijā, kur tie bauda plašu rīcības brīvību. Šo valstu specdienestu darbinieki savā teritorijā nevilcināsies izmantot agresīvas un prettiesiskas metodes, lai piespiestu ar tiem sadarboties.
Aizdomu gadījumā par kontaktu ar Krievijas vai Baltkrievijas specdienesta pārstāvi VDD aicina sniegt par to informāciju, zvanot uz dienesta diennakts tālruni 67208964 vai rakstot uz e-pasta adresi info@vdd.gov.lv. VDD garantē informācijas sniedzēja konfidencialitāti.