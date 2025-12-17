Nepilngadīga jauniete gājusi bojā baisā avārijā uz Rēzeknes šosejas
Traģiskās avārijas vieta Rēzeknes novadā (ekrānuzņēmums no "sadursme.lv")
Nepilngadīga jauniete gājusi bojā baisā avārijā uz Rēzeknes šosejas

Trešdien avārijā uz Rēzeknes šosejas gājusi bojā nepilngadīga jauniete, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.

Trešdien no rīta neilgi pēc plkst. 8 policija saņēma informāciju, ka Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā, uz Rēzeknes šosejas, notikusi automašīnu "Volvo" un "BMW" sadursme. Negadījumā gāja bojā nepilngadīga persona, informē Valsts policijā. Valsts policijā sākts kriminālprocess, likumsargi sīkāk skaidro notikušā apstākļus.

"Sadursme.lv" norāda, ka dzīvību zaudējusi 17 gadus veca meitene, bet cietuši četri cilvēki, turklāt neoficiāla informācija liecina, ka viens no transportlīdzekļu vadītājiem, iespējams, atradies alkohola reibumā.

