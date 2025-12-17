Tramps turpina ņirgāties par nogalināto Holivudas režisoru Robu Raineru, par spīti pat dažu republikāņu paustajam sašutumam
ASV prezidents Donalds Tramps, kurš nemēdz izcelties ar īpaši džentlmenisku uzvedību, turpina uzbrukt nogalinātajam Holivudas režisoram Robam Raineram, pat pēc tam, kad viņa “līdzjūtības” paziņojums izraisīja pat viņa republikāņu atbalstītāju daļas nosodījumu.
Tramps pirmdien žurnālistiem paziņoja, ka Rainers bijis “ļoti slikts mūsu valstij”, nemaz negrasoties atkāpties no iepriekš platformā “Truth Social” rakstītās tirādes. “Es nekādā veidā nebiju Roba Rainera fans,” viņš uzsvēra, turpinot apgalvot, ka Reinera nāve esot saistīta nevis vienkārši ar viņa politiskajiem uzskatiem, bet “Trampa apsēstības sindromu” — ar šo nievājošo terminu pats Tramps un viņa piekritēji raksturo savus kritiķus.
78 gadus vecais Robs Rainers un viņa sieva Mišela svētdien tika atrasti nogalināti savās mājās Losandželosā, un slepkavībā ir apsūdzēts viņu 32 gadus vecais dēls Niks. Iepriekšējā vakarā pie slavenās amerikāņu televīzijas personības Konana O’Braiena notikušajā Ziemassvētku ballītē uzliesmoja tēva un dēla konflikts, jo tēvs bija aizrādījis dēlam par neadekvātu uzvedību. Policija vēl nav paziņojusi par iespējamo nozieguma motīvu, kā arī nav snieguši pierādījumus, ka Reinera politiskie uzskati vai viņa paustā Trampa asā kritika būtu jebkādā veidā saistīta ar notikušo slepkavību.
Likteņa ironija, kopā ar vīru nogalinātā Mišela Singere-Rainere bija Trampa 1987. gada bestsellera "Darījuma māksla" vāka fotogrāfijas autore. Ar Robu Raineru viņa iepazinās "When Harry Met Sally..." filmēšanas laikā 1989. gadā un togad viņi apprecējās, ģimenē piedzima trīs bērni.
Robs Rainers bija režisors daudzām slavenām filmām (kurās varam redzēt daudzas Holivudas superzvaigznes — pietiek minēt tikai tādus kā Džeks Nikolsons, Toms Krūzs, Billijs Kristals, Morgans Frīmens, Ketija Beitsa, Maikls Duglass, Anete Beninga, Kīfers Sazerlends, Demija Mūra!), kuras izpelnījās daudzas nominācijas ASV Kinoakadēmijas "Oskara" balvām, BAFTA un "Zelta globusiem". Ketija Beitsa saņēma "Oskaru" un "Zelta globusu" kā labākā aktrise 1990. gada filmā "Misery", bet "When Harry Met Sally..." saņēma BAFTA balvu par labāko oriģinālo scenāriju.
Robs Rainers bija aktīvs Trampa pretinieks, viņu jau 2017. gadā raksturojot kā "psihiski nederīgu" prezidenta amatam. Nesenā intervijā Rainers paziņoja, ka Tramps valstī ievieš "pilnīgas autokrātijas" režīmu.
Rainera un viņa sievas traģiskā nāve netraucēja Trampam “Truth Social” publikācijā traģēdiju pārvērst personisko rēķinu kārtošanā un sevis ierakstā slavināšanā. Vispirms viņš daudzu pasaulslaveno filmu režisoru Raineru nodēvēja par “kādreiz ļoti talantīgu filmu režisoru un komēdiju zvaigzni”, bet par slepkavības iemeslu norādīja “domājams, dēļ dusmām, kuras viņš izraisīja citos ar savu milzīgo, neatlaidīgo un neārstējamo garīgo slimību kas pazīstama kā TRAMPA APSĒSTĪBAS SINDROMS”. Uzreiz pēc tam Tramps sāka ierasti slavināt sevi: “Viņš bija pazīstams ar to, ka cilvēkus PADARĪJA TRAKUS ar savu nevaldāmo apsēstību ar prezidentu Donaldu Dž. Trampu, viņa acīmredzamajai paranojai sasniedzot jaunus augstumus, kamēr Trampa administrācija pārsniegusi visus diženākos mērķus un cerības, un mūs gaida tāds Amerikas Zelta laikmets, kāds, iespējams, vēl nekad nav pieredzēts.”
Kaut gan Trampa pastāvīgā pašslavināšanās, oponentu nievāšana un naida kurināšana pret viņiem nevienu nepārsteidz, bet Baltais nams, viceprezidents Džeimss Venss un vadošie republikāņu politiķi ierasti klusē kā ūdeni mutē ieņēmuši, šoreiz Trampa netaktiskie komentāri izraisījuši pat vairāku paša sabiedroto kritiku.
“Neatkarīgi no tā, ko jūs domājāt par Robu Reineru, tā ir nepieņemama un necienīga izrunāšanās par cilvēku, kurš tikko tika brutāli noslepkavots,” mikroblogošanas vietnē “X” paziņoja republikāņu kongresmenis Tomass Masijs. “Mani ievēlētie GOP [republikāņu partija – red.] kolēģi, viceprezidents un Baltā nama darbinieki to vienkārši ignorēs, jo baidās? Es izaicinu ikvienu to aizstāvēt.”
Arī kādreiz viena no kaislīgākajām Trampa fanēm, Džordžijas kongresmene Mārdžorija Teilore Grīna, kuru nesen par sevis kritizēšanas uzdrīkstēšanos Tramps nodēvēja par “nodevēju”, atzina, ka “tā ir ģimenes traģēdija, kam nav sakara ar politiku vai politiskajiem ienaidniekiem”, un pret slepkavības upuri būtu jāizturas ar empātiju.
Savukārt republikāņu senators Džons Kenedijs paziņoja, ka Trampam būtu bijis labāk paklusēt. “Kāds gudrs cilvēks reiz neteica neko. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija gudrs cilvēks,” paziņoja Kenedijs. “Domāju, ka prezidentam Trampam vajadzēja paklusēt. Kad prezidents saka šādas lietas, tas novērš uzmanību no viņa politikas sasniegumiem.”
Trampa izteikumus nosodīja arī Dženna Elisa, kura bija viena no Trampa juristēm un aktīvi piedalījās viņa centienos 2020. gadā apstrīdēt prezidenta vēlēšanu rezultātus. Viņa norādīja uz Trampa divkosību un nosauca viņa ierakstu par “nepiemērotu reakciju”. “Labējie vienā balsī nosodīja politiskus un pat priekpilnus izteikumus pēc Čārlija Kērka nāves. Šis ir briesmīgs Trampa paustais piemērs (un pārsteidzoši, ņemot vērā divus atentāta mēģinājumus pret viņu pašu), un tas būtu jānosoda ikvienam, kuram ir kaut kripatiņa pieklājības,” viņa rakstīja platformā “X”.
Zīmīgi, ka pēc populārā labējā aktīvista un Trampa atbalstītāja Čārlija Kērka nošaušanas 10. septembrī publiskas uzstāšanās laikā Tramps ar republikāņu politiķiem sacēla īstu histēriju, aktīvi aicinot uz represijām pret ikvienu, kurš uzdrošinās priecāties par Kērka slepkavību, kurš ar savu retoriku bija saniknojis lielu daļu sabiedrības. Savukārt Kērka piemiņas pasākumā Tramps atklāti atzina, ka “ienīst savus oponentus”.
Tas ir loģiski, tā kā Tramps jau vēlēšanu kampaņas laikā solīja, ka viņa otrās prezidentūras vadmotīvs būs atriebšanās saviem "politiskajiem ienaidniekiem", kurus viņš savās uzstāšanās centās noķengāt, kā vien spēja. Kad 2022. gadā savās mājās iebrukuma laikā ar āmuru gandrīz tika nosists Trampa ilggadējās politiskās pretinieces, Pārstāvju palātas spīkeres Nensijas Pelosi vīrs, Tramps to uzskatīja par atbilstošu mērķi savām replikām. "Mēs stāsimies pretī jukušajai Nensijai Pelosi, kas sagrāva Sanfrancisko, kā klājas viņas vīram, kāds zina?" smīkņājošais Tramps pavaicāja sajūsminātajai atbalstītāju publikai Kalifornijas republikāņu saietā. Savukārt viņa vecākais dēls, atbilstoši nosaukts tēva vārdā, Donalds Tramps juniors paspīdēja ar "asprātību", soctīklos publicējot āmura attēlu ar piebildi, ka tas esot viņa "Halovīna tērpa" aksesuārs.